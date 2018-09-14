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В Твери пройдет праздник-выставка дополнительного образования «Все лучшее детям: спорт, учеба и развлечение»
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В Твери пройдет праздник-выставка дополнительного образования «Все лучшее детям: спорт, учеба и развлечение» 

tvernews.ru 14 сентября 2018
Мероприятие проводит Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Современная Школа Знаний» совместно с детским технопарком «Кванториум» при поддержке правительства Тверской области.
На выставке соберутся коллективы домов культуры, музыкальных и спортивных школ, творческих студий, секций, языковых центров, танцевальных клубов — всего более 50 организаций. Посетители смогут узнать, как правильно организовать детский досуг, выбрать себе занятия на учебный год.
Мероприятие будет проходить с 13.00 до 17.00 в центральной части торгово-развлекательного центра «Рубин». Выставка состоится уже в девятый раз. В прошлый раз ее посетили больше 3 тысяч человек.
В зоне катка будут организованы развлечения для детей: анимация, шоу фокусников, шоу мыльных пузырей, химическое шоу, аквагрим и многое другое. Всех гостей ждет концерт учеников музыкальных и вокальных коллективов детских школ искусств, танцевальных клубов, студий и кружков от ДК города Твери, а также праздничный розыгрыш, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
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