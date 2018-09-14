Эмомали Рахмон открыл новый вуз в Таджикистане

Пока открыты только два здания. Они расположены на 15-ти гектарах. Всего же, когда строительство закончится, территория высшего учебного заведения охватит 80 гектаров.

Здесь будут готовить выпускников различных квалификаций — от экологов до экономистов. Преподавать пригласят местных учителей и иностранных специалистов. Лекции они будут читать на английском языке.

«Учредители университета в таджикском городе Хорог, кыргызском городе Нарын и казахском городе Текели построили кампусы по единому проекту, в которых имеются все необходимые условия для учебы и отдыха преподавателей и студентов. В настоящее время общее число студентов Центрально-Азиатского университета в Хороге составляет 150 человек, которые прибыли сюда из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана и различных городов и районов Таджикистана», — сказал Рахмон.

Также Эмомали Рахмон в Хороге сдал в эксплуатацию Управление образования региона. В четырехэтажном здании работают больше 100 человек. У всех есть кабинеты. Приезжим сотрудникам даже предоставляют общежития. А еще здесь есть «Центр развития талантов».

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