В Новокубанске открыли школу для молодых предпринимателей

Краснодар . 14 сентября — Новая Кубань. Сегодня в Новокубанске в торжественной обстановке был дан старт проекту «Школа молодого предпринимателя». Церемония открытия была интересна узкой целевой аудитории, имеющей конкретные цели и задачи, — людям, планирующим открыть собственное дело, а также расширить существующий бизнес.

В официальной части мероприятия приняли участие представители департамента инвестиций и развития МСП края, администрации Новокубанского района, молодые депутаты.

— Участники проекта пройдут курс обучения, разработают бизнес-идею и защитят свои бизнес-проекты. Выпускники школы получат сертификаты и ценные подарки, — уточнили в региональном департаменте инвестиций и развития МСП.

Дебют проекта был ознаменован и проведением первого тренинга на тему «Генерация бизнес-идеи». На нем говорилось о мотивации и управлении персоналом.

Спикером выступил один из известных бизнес-тренеров.

Проект «Школа молодого предпринимателя» реализуется с 2016 года. За это время обучение в форме лекций и семинаров прошли более тысячи человек. Занятия проводят бизнес-тренеры и успешные предприниматели Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.