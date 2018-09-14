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В Новокубанске открыли школу для молодых предпринимателей
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В Новокубанске открыли школу для молодых предпринимателей 

Новая Кубань + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 14 сентября — Новая Кубань. Сегодня в Новокубанске в торжественной обстановке был дан старт проекту «Школа молодого предпринимателя». Церемония открытия была интересна узкой целевой аудитории, имеющей конкретные цели и задачи, — людям, планирующим открыть собственное дело, а также расширить существующий бизнес.
В официальной части мероприятия приняли участие представители департамента инвестиций и развития МСП края, администрации Новокубанского района, молодые депутаты.
— Участники проекта пройдут курс обучения, разработают бизнес-идею и защитят свои бизнес-проекты. Выпускники школы получат сертификаты и ценные подарки, — уточнили в региональном департаменте инвестиций и развития МСП.
Дебют проекта был ознаменован и проведением первого тренинга на тему «Генерация бизнес-идеи». На нем говорилось о мотивации и управлении персоналом.
Спикером выступил один из известных бизнес-тренеров.
Проект «Школа молодого предпринимателя» реализуется с 2016 года. За это время обучение в форме лекций и семинаров прошли более тысячи человек. Занятия проводят бизнес-тренеры и успешные предприниматели Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
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