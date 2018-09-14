Курские ВУЗы примут в студенты в любом возрасте

В регионе начинает работу «Университет пожилого человека», который с пятнадцатого октября открывает текущий учебный год. Тем, кто, несмотря на возраст, готов познавать что-то новое, интересное и полезное, необходимо уже сегодня обратиться в отделение Союза пенсионеров России или в центры социальной защиты по месту жительства.