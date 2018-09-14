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Курские ВУЗы примут в студенты в любом возрасте
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Курские ВУЗы примут в студенты в любом возрасте 

КурскТВ 14 сентября 2018
Фото: КурскТВ
В регионе начинает работу «Университет пожилого человека», который с пятнадцатого октября открывает текущий учебный год. Тем, кто, несмотря на возраст, готов познавать что-то новое, интересное и полезное, необходимо уже сегодня обратиться в отделение Союза пенсионеров России или в центры социальной защиты по месту жительства.
Обратите внимание, что на занятия необходимо будет выезжать в аудитории Курского государственного Университета, Юго-западного Госуниверситета, Сельскохозяйственной Академии, Финансового Университета при Правительстве РФ и педагогического колледжа.
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