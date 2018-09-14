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В Краснодаре стартовал сезон Школы молодого предпринимателя
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В Краснодаре стартовал сезон Школы молодого предпринимателя 

Краснодарские известия 14 сентября 2018
Темой этого сезона станут совершенные цифровые технологии. Участников Школы ждут три месяца обучения и мастер-классы лучших экспертов всех сфер бизнеса. На открытие и первый урок в новом сезоне приехал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.
«В большинстве случаев сюда за знаниями приходит молодежь, то есть студенты. Для тех, кто решится вести собственный бизнес, мы в фонде микрофинансирования предусмотрели специальный кредитный продукт. Он беззалоговый, ставка — 3,5% годовых. Такой ставки нет ни в одном коммерческом банке, — отметил Юрий Волков. — Для нас успех — это количество слушателей, которых с каждым новым сезоном становится все больше, а также количество бизнес-проектов, реализуемых нашими учениками».
«Целевая аудитория Школы молодого предпринимателя — ребята, которые находятся на самом старте и даже не зарегистрировали ИП, — рассказывает Кристина Сильченко, руководитель проекта. — Поэтому мы выстроили курс, начиная от мотивационной части до построения маркетинговой стратегии и выбора сервисов для продвижения бизнеса. В этом году мы включили в программу регистрацию ИП, открытие расчетного счета, курс по господдержке начинающим бизнесменам. Ведь не все знают, что она существует и эффективно работает».
«Я еще в старших классах думал о том, как было бы замечательно открыть собственный бизнес, например частное адвокатское агентство, — поделился Артем Угличинин, участник Школы в этом сезоне, студент 3-го курса КубГУ юридического факультета. — До сих пор мои желания казались мне всего лишь глупыми юношескими мечтаниями. Но я увидел здесь единомышленников, а еще тех, у кого эти мечты сбылись. Теперь я верю в себя».
Многие из бывших учеников Школы, кому удалось успешно открыть свое дело, вернулись в этом сезоне, чтобы узнать о новых инструментах ведения и развития бизнеса.
«Я пришел сюда повторно, участвовал в прошлом году вместе с девушкой, — рассказал Никита Лукьянчук. — Благодаря этим урокам мы организовали проект, который сейчас успешно работает. Когда мы только пришли в Школу, у нас не было ничего, даже знаний, а сейчас — работающий бизнес».
После трехмесячного курса участники Школы защитят проекты перед инвесторами. Самые успешные из них смогут получить поддержку для своего стартапа. Кстати, Школа молодого предпринимателя будет расширяться: уже в этом месяце ее филиал откроется в Новокубанском районе, а в следующем году курсы смогут посещать начинающие предприниматели Сочи, Лабинска и Горячего Ключа.
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