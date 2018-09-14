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Школьники ЮЗАО приняли участие в интеллектуальном соревновании на Воробьевых горах
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Школьники ЮЗАО приняли участие в интеллектуальном соревновании на Воробьевых горах 

Твоя Газета 14 сентября 2018
Фото: Твоя Газета
В рамках фестиваля финансовой грамотности и мероприятий в Московском Дворце пионеров прошла викторина «Финансовые знатоки».
Как сообщается на сайте организации, ее участниками стали ученики с 7 по 9 классы образовательного комплекса «Воробьевы горы». Перед началом викторины ребята прослушали лекцию о финансах, а затем применили полученные знания на практике в ходе викторины, вопросы которой были тесно связаны не только с финансами, но и с историей Москвы, географией и литературой.
После окончании викторины победители получили дипломы и памятные подарки.
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