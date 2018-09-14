Сдачу нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» организуют на территории школы в Рязанском районе

В школе №1421, которая находится в Рязанском районе, 22 сентября состоится сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом рассказали в администрации школы.

— При неблагоприятных погодных условиях прием нормативов ГТО пройдет в спортивном зале. Для участия нужна предвариетльная регистрация, — отметил сотрудник школы.

Добавим, что ГТО можно будет сдать по бегу на дистанции 30 метров, 60 метров, 100 метров, прыжкам в длину с места, метанию мяча/гранаты, наклонам вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, подтягиванию на высокой перекладине, сгибанию и разгибанию рук в упоре.

Зарегистрироваться можно на сайте: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd06-HOJhrnmGiXcEr4zwjGnfT3OiKkmFzvmu3u8lz3Q_CGHg/viewform

Начало в 10.00. Школа №1421 находится по адресу Васильцовский Стан, 4. (ео)