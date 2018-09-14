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Педагог кадетского корпуса в Тимирязевском удостоен благодарности мэра
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Педагог кадетского корпуса в Тимирязевском удостоен благодарности мэра 

Управа района Тимирязевский города Москвы 14 сентября 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Офицер-воспитатель Первого московского кадетского корпуса Виктор Рудь удостоился благодарности мэра столицы. Таким образом отмечен его многолетний труд в сфере образования.
Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.
«Виктор Рудь за заслуги в педагогической деятельности и многолетнюю плодотворную работу в сфере образования удостоен благодарности мэра Москвы», — сказано в опубликованном сообщении.
В Первом московском кадетском корпусе учатся более 1300 человек, среди которых представители 40 военных династий. (мю)
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