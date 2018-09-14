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На Синявинской состоялось заседание управляющего совета школы
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На Синявинской состоялось заседание управляющего совета школы 

Управа района Молжаниновский города Москвы 14 сентября 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На базе «Школы Перспектива» председатель УП школы Артур Силиверстов вместе с командой участников провел заседание управляющего совета. Об этом сообщили в администрации школы.
— На встрече были заслушаны отчёт о работе УП за 2017–2018 учебный год, утверждён план работы УП на 2018–2019 учебный год и решены ряд важных вопросов, — пояснил собеседник издания.
Напомним, управляющий совет может проводить заседания, создавать рабочие группы и комиссии, разрабатывать и принимать локальные нормативные акты, разрабатывать рекомендации, проводить контрольные мероприятия, исследования, мониторинги, создавать аттестационные, аккредитационные, медальные, конфликтные и иные комиссии; в рамках контроля за качеством образования осуществлять процедуры проведения контрольных и тестовых работ для учащихся; направлять обращения, выполнять представительские функции и прочее по вопросам, которые отнесены уставом образовательного учреждения к сфере компетенции УС. (ео)
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