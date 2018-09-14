Валерий Леонов: В составе жилого комплекса в районе деревни Саларьево появится образовательная школа на 1150 мест

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Образовательная школа на 1150 мест корп. 17 (2 этап), в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры» по адресу: в районе д. Саларьево, уч. 22/1, 22/4 (III очередь), поселение Московский, Новомосковский административный округ города Москвы.

В Новой Москве в районе деревни Саларьево в рамках реализации второго этапа возведения жилой застройки построят образовательную школу, рассчитанную на 1150 мест. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

«Совершенствование системы образования, строительство современных школ, БКН и детских садов в непосредственной близости от дома — важная часть работы Правительства столицы . Так, Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на строительство общеобразовательной школы на 1150 мест в составе жилого комплекса в районе деревни Саларьево в Новой Москве», — заявил председатель Москомэкспертизы.

В составе запроектированной школы разместятся 16 классов начальной школы с 1 по 4 классы, 20 классов основной школы с 5 по 9 классы и 8 классов средней школы с 10 по 11 классы. Проектными решениями предусмотрено зонирование учебных зон, с размещением блока начальной школы отдельно от основной и средней школы.

В рамках проекта для учащихся начального звена предусмотрено 4 универсальных кабинета для учащихся первых классов и 12 универсальных кабинетов для учащихся с второго по четвертые классы, игровые комнаты, кабинет для изучения иностранного языка, труда, моделирования и технической игрушки, а также изобразительного искусства и природы. Дополнительно в составе начальной школы появятся гардероб для учащихся, рекреации, санитарно-бытовые помещения и помещения уборочного инвентаря.

Для обучения основной и средней школы в рамках обязательных общеобразовательных дисциплин разместятся 19 универсальных кабинетов, шесть классов по естественным наукам с зонами практических занятий, по два кабинета для изучения иностранного языка и информатики, лингафонный кабинет, поточная аудитория на 75 мест, классы технического черчения и рисования, а также музыки и пения.

В составе кабинетов по естественным наукам предусмотрено по два кабинета физики, химии и биологии. При кабинетах предусмотрены лаборантские.

Трудовое обучение будет организовано в мастерских по обработке дерева и металла, ткани и технологии, а также в помещении кулинарии. При мастерских по обработке дерева и металла предусмотрена инструментальная.

Спортивно-оздоровительная программа будет осуществляться в трёх спортивных залах. При них предусмотрены раздевалки с санузлами и душевыми, комнаты инструкторов, инвентарные и помещения уборочного инвентаря.

Кроме того, в составе школы также предусмотрено размещение кружковых помещений, а именно изобразительного искусства, естественных наук и технического творчества, а также центра информации, включающего учительско-методический кабинет и библиотеку.

Для проведения общешкольных мероприятий и собраний предусмотрен актовый зал с эстрадой, техническим центром, артистическими и кладовыми инвентаря. Его вместимость составит 575 мест.

В рамках благоустройства прилегающей территории предусматривается размещение многофункционального спортивного ядра с беговой дорожкой, футбольным полем и площадкой для игровых видов спорта. Также запланирована разбивка газонов, высадка зеленых насаждений и установка малых архитектурных форм.