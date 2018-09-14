В МИЭТе создадут центр «Технологии сенсорики»

В рамках программы Национальной технологической инициативы в Зеленоградском МИЭТе создадут центр НТИ «Технологии сенсорики».

По словам проректора МИЭТа по научной работе Бориса Рыгалина, МИЭТ прошёл жёсткий отбор на конкурсе, в котором принимали участие крупнейшие вузы. На общем собрании педагогов и сотрудников МИЭТа, которое прошло 12 сентября, проректор сообщил, что по итогам конкурсного отбора, МИЭТ попал в число университетов, при которых будут работать научные центры.