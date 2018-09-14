В Губкинском университете открыт новый сезон «Университетских суббот»

В минувшую субботу прошло открытие проекта «Университетские субботы 2018-2019 учебного года».

В мероприятии приняли участие ученики различных московских школ. Открытие было организовано с помощью Учебно-научного центра довузовской подготовки при личной поддержке ректора Губкинского университета и проректора по учебно-воспитательной работе.

Поприветствовать участников собрались начальник Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы Ирина Виноградова , так же доцент кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии, руководитель рабочей группы по реализации образовательных проектов с Департаментам образования города Москва, доцент кафедры геоэкологии, руководитель проекта профильного обучения в условиях интеграции общего и дополнительного образования «Инженерные каникулы: геоэкостиль».

«Университетские субботы» проект, реализуемый в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина с 2013 года. Все это время Гагаринский университет является куратором этого проекта, который получил распространение в московских вузах. С 2013 года университет посетило более 14 000 учащихся Москвы. Здесь проводились самые разные мероприятия: лекции, мастер-классы, лабораторные практикумы. Приняв участие, многие ребята смогли определиться в выборе будущей профессии.