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В Губкинском университете открыт новый сезон «Университетских суббот»
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В Губкинском университете открыт новый сезон «Университетских суббот» 

Управа района Гагаринский + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Управа района Гагаринский
В минувшую субботу прошло открытие проекта «Университетские субботы 2018-2019 учебного года».
В открытии участвовали более 100 детей из разных школ города Москвы. Организация мероприятия прошла при личной поддержке ректора Губкинского университета Виктора Мартынова и проректора по учебно-воспитательной работе Марины Филатовой.
В мероприятии приняли участие ученики различных московских школ. Открытие было организовано с помощью Учебно-научного центра довузовской подготовки при личной поддержке ректора Губкинского университета и проректора по учебно-воспитательной работе.
Поприветствовать участников собрались начальник Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы Ирина Виноградова, так же доцент кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии, руководитель рабочей группы по реализации образовательных проектов с Департаментам образования города Москва, доцент кафедры геоэкологии, руководитель проекта профильного обучения в условиях интеграции общего и дополнительного образования «Инженерные каникулы: геоэкостиль».
«Университетские субботы» проект, реализуемый в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина с 2013 года. Все это время Гагаринский университет является куратором этого проекта, который получил распространение в московских вузах. С 2013 года университет посетило более 14 000 учащихся Москвы. Здесь проводились самые разные мероприятия: лекции, мастер-классы, лабораторные практикумы. Приняв участие, многие ребята смогли определиться в выборе будущей профессии.
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