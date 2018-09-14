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Центр экологии, краеведения и туризма начал прием фоторабот на конкурс
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Центр экологии, краеведения и туризма начал прием фоторабот на конкурс 

Каховка 14 сентября 2018
Фото: Каховка
Открылся приём фоторабот традиционного конкурса фотографий юных историков-краеведов «Покажите мне Москву…», который проводится с целью развития интереса ребенка к истории своего города и страны.
Внимание молодежи привлекают к историко-культурным объектам города. К участию приглашаются школьники 6-18 лет, студенты колледжей Москвы, педагоги и учителя московских школ.
В сентябре будут рассматриваться работы в номинации «Москва. Осенняя история», к участию в которой принимаются фотографии с изображением лиц города, архитектурных и исторических объектов, парков и значимых событий 2018 года.
Чтобы стать участником конкурса, нужно вступить в группу https://vk.com/moscow.eco.center, поместить фотоработу в альбом конкурса https://vk.com/album-45373567_255597499.
Фотографии принимаются до 1 декабря.
Голосование и подведение итогов пройдёт до 10 декабря 2018года.
Победителей определят по количеству лайков.
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