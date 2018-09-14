Центр экологии, краеведения и туризма начал прием фоторабот на конкурс

Открылся приём фоторабот традиционного конкурса фотографий юных историков-краеведов «Покажите мне Москву …», который проводится с целью развития интереса ребенка к истории своего города и страны.

Внимание молодежи привлекают к историко-культурным объектам города. К участию приглашаются школьники 6-18 лет, студенты колледжей Москвы, педагоги и учителя московских школ.

В сентябре будут рассматриваться работы в номинации «Москва. Осенняя история», к участию в которой принимаются фотографии с изображением лиц города, архитектурных и исторических объектов, парков и значимых событий 2018 года.

Чтобы стать участником конкурса, нужно вступить в группу https://vk.com/moscow.eco.center, поместить фотоработу в альбом конкурса https://vk.com/album-45373567_255597499.

Фотографии принимаются до 1 декабря.

Голосование и подведение итогов пройдёт до 10 декабря 2018года.

Победителей определят по количеству лайков.