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Школьники из Текстильщиков приняли участие в акции «Дети вместо цветов»
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Школьники из Текстильщиков приняли участие в акции «Дети вместо цветов» 

Управа района Текстильщики 14 сентября 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники школы № 654 имени Фридмана, которая находится в районе Текстильщики, поучаствовали в акции «Дети вместо цветов». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В первый учебный день мы с ребятами обсуждали, в какой фонд внести деньги. Всем хочется помочь. Сердце разрывается, когда нужно делать такой выбор. Мы не смогли остановить свой выбор на каком-то одном и в итоге решили перечислить деньги в фонд помощи хосписам «Вера» и «Русфонд» — помощь тяжелобольным детям, — рассказал сотрудник школы.
Напомним, что школа № 654 находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (ис)
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