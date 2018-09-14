Школьники из Текстильщиков приняли участие в акции «Дети вместо цветов»

Воспитанники школы № 654 имени Фридмана, которая находится в районе Текстильщики, поучаствовали в акции «Дети вместо цветов». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В первый учебный день мы с ребятами обсуждали, в какой фонд внести деньги. Всем хочется помочь. Сердце разрывается, когда нужно делать такой выбор. Мы не смогли остановить свой выбор на каком-то одном и в итоге решили перечислить деньги в фонд помощи хосписам «Вера» и «Русфонд» — помощь тяжелобольным детям, — рассказал сотрудник школы.

Напомним, что школа № 654 находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (ис)