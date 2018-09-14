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В Нижнем Новгороде будут внедрять новый подход к строительству школ
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В Нижнем Новгороде будут внедрять новый подход к строительству школ 

АиФ Нижний Новгород + ещё 3 14 сентября 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Новый подход к строительству школ будут внедрять в Нижнем Новгороде по инициативе мэра Владимира Панова, сообщает пресс-служба городской администрации.
Предложения главы города вынесены на ближайшее заседание гордумы. По словам первого заместителя мэра Наталии Казачковой, раньше новые школы строились в основном в новых микрорайонах. Проект предоставлял застройщик, за счет чего городской бюджет экономил деньги на проектировании образовательных учреждений. Теперь внимание будет сконцентрировано на уже застроенной части Нижнего Новгорода.
«Во вторую смену сейчас учится 14% нижегородских школьников — это 16,5 тысяч человек, — сказала Наталия Казачкова. — Если говорить в целом о задачах федеральной программы, в которую мы вошли, — это ликвидация второй смены в полном объеме».
Владимир Панов выступил с инициативой уже сейчас выделить деньги на проектирование двух школ: в границах улиц Машинной и Победной в Сормовском районе, а также в микрорайоне «Юг» (Автозаводский район). Депутаты городской Думы это предложение поддержали.
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