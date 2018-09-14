В Нижнем Новгороде будут внедрять новый подход к строительству школ

Новый подход к строительству школ будут внедрять в Нижнем Новгороде по инициативе мэра Владимира Панова , сообщает пресс-служба городской администрации.

Предложения главы города вынесены на ближайшее заседание гордумы. По словам первого заместителя мэра Наталии Казачковой, раньше новые школы строились в основном в новых микрорайонах. Проект предоставлял застройщик, за счет чего городской бюджет экономил деньги на проектировании образовательных учреждений. Теперь внимание будет сконцентрировано на уже застроенной части Нижнего Новгорода.

«Во вторую смену сейчас учится 14% нижегородских школьников — это 16,5 тысяч человек, — сказала Наталия Казачкова . — Если говорить в целом о задачах федеральной программы, в которую мы вошли, — это ликвидация второй смены в полном объеме».