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В Приокском районе отключили электричество в четырех домах и школе
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В Приокском районе отключили электричество в четырех домах и школе 

В городе N 14 сентября 2018
Фото: В городе N
Четыре жилых дома и школа в Приокском районе временно остались без электричества 14 сентября. Отключение связано с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Управление ГОЧС по Нижнему Новгороду.
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Под отключение попали дома № 1,2, 3 и 16 по улице 40 лет Победы, а также школа № 134. Работы начались в девять часов утра. После их завершения электроснабжения будет восстановлено. Закончить работы планируется в 16.00.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде остались без электричества 15 домов.
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