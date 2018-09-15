Правительство Грузии анонсировало реформы системы образования

В преддверии нового учебного года правительство Грузии представило основные направления реформы системы образования. По ее итогам профессия педагога должна снова стать престижной, а школа вернуть себе статус места, где не только дают знания, но и учат, как их применять в жизни. Перспективы и реальность системы просвещения в Грузии оценил корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе выступил в историческом комплексе академии Икалто, где в 12 веке здесь учился автор «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели . Чиновник цитирует и его, и других классиков, чтобы подчеркнуть, что «Знание — сила».

«В этом году десять тысяч педагогов получат повышенную зарплату. Поэтапно повышение коснется всех учителей. Школы будут полностью переоборудованы. Новые технологии дойдут до самых отдаленных уголков нашей страны. Интернет и компьютеры появятся во всех школах», — подчеркнул глава правительства

В одной их сельских школ об интернете даже не мечтают. Главное, по словам учителей, сохранить книги. А для этого нужно укрепить крышу. Когда идет дождь, в помещении льет так же, как и во дворе. Потом приходится сушить учебники.

«От влаги книги, конечно же, портятся. Покрываются грибком. Ну как же заставить детей брать в руки такую литературу? Этот фонд мы пополняем своими силами. Родители тоже приносят книги. Но хранить их становится сложно. Потолок может обрушиться», — рассказала учитель литературы Елена Тавберидзе.

Не то, что библиотеки, сами школы в ряде районов Грузии на грани обрушения. В высокогорных селах учебные заведения больше похожи на времянки.

«Мы своими силами сделали ремонт. Покрасили стены. В прошлом году установили отопительную систему в школе. Но в районе проблема с водоснабжением, и мы ее не можем использовать», — указал директор школы Бадри Иребадзе.

Проблем в образовании много, но их обязано решать государство, отметил в напутственном слове ученикам и преподавателям патриарх Грузии Илия Второй.

По его словам, главное предназначение школы — научить будущее поколение общаться и уважать друг друга. «Учителя должны прививать любовь к родине, любовь к истории. Нельзя допустить, чтобы агрессия и озлобленность попадала в школу с улицы. К сожалению, это в последнее время бывает нередко. Пусть Бог вам даст силы на сложном и важном пути», — сказал он.

В этом году впервые за школьные парты сядут около 40 тысяч учащихся. Уроки для первоклассников будут длиться 35 минут.

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