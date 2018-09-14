В центре Перми из здания школы эвакуировали детей. Что произошло?

Человека эвакуировали с верхнего этажа школы. Для этого подняли пожарную лестницу

Сегодня, 14 сентября, четыре пожарные машины с сиренами подъехали к школе №28 на улице Луначарского, 4. Учителя вывели всех детей на улицу и во двор. Выяснилось, что эвакуация была учебной.

Первых на улицу вывели учеников младшей школы, потом вышли все остальные. Дети жаловались, что учителя в спешке не дали им взять рюкзаки и даже куртки, а на улице холодно. Одна из пожарных машин подъехала к школе через ворота к заднему двору здания. В окне третьего этажа находился человек, его с помощью лестницы спасатели спустили на землю.

Дети смогли вернуться в школу сразу после окончания учений

Мы обратились в ГУ МЧС по Пермскому краю и попросили объяснить, что произошло в школе. В ведомстве успокоили — пожарные выезжали в школу на учебную тревогу.

Пожарные демонстрировали технику и средства тушения персоналу школы

— Это был плановый выезд пожарных и учебная запланированная эвакуация детей, — объяснили 59.ru в пресс-службе краевого МЧС. — До 20 сентября будут проходить пожарные тренировочные выезды по всем школам Перми и Пермского края. Сейчас проходит месячник безопасности детей. Наши сотрудники кроме учебных эвакуаций, также проведут уроки безопасности, классные часы и тренировки. Пожарные будут работать с персоналом школ, учителями и учащимися.

Пожарные машины смогли подъехать ко всем фасадам школы

Также спасатели объяснили, почему во время эвакуации школьникам запретили взять куртки из гардероба.

Специалисты МЧС и ГКУ «Гражданская защита» рассказали о подробностях операции

— Время в реальной ситуации пожара очень дорого. Его очень мало, — рассказали в МЧС. — Невозможно его тратить на очередь в гардероб. Это даже внесено в инструкцию по эвакуации. Поэтому учителя, следуя ей, не дали ребятам забрать одежду. В учебном варианте дети ненадолго задержались во дворе, а в случае реального пожара их переведут в теплое соседнее помещение. Это входит в план эвакуации. В какое именно здание отправят детей, знают учителя и персонал школы. Так что детям не дадут замерзнуть и не оставят на улице.

Сотрудники МЧС рассказали о деталях эвакуации

По словам учащихся, на всю эвакуацию у пожарных ушло всего десять минут.

Инструктаж, как действовать в случае пожара, МЧС дает школам каждый год Инициаторами учений выступили МЧС и ГКУ «Гражданская защита». Во время операции специалисты продемонстрировали учителям пожарное оборудование и объяснили, что пожарная машина должна доехать до места пожара по городу за 10 минут, а по сельской местности — за 20 минут.

Вчера эвакуировали детей из-за задымления в техникуме. Причиной стал загоревшийся провод компьютера.