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В школе № 1236 провели учебную эвакуацию
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В школе № 1236 провели учебную эвакуацию 

Управа Бутырского района города Москвы 13 сентября 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Учебную эвакуацию провел в школе № 1236 инспектор управления по СВАО ГУ МЧС России Дмитрий Рябов совместно с администрацией школы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по СВАО.
Дмитрий Рябов предварительно объяснил детям и преподавателям, как необходимо действовать в экстремальной ситуации. Также он рассказал, что нужно взять с собой и обозначил основные пути эвакуации. Кроме того, он обратил внимание присутствующих на наступление осенне-зимнего периода и напомнил о правилах пользования электронагревательными приборами.
По завершении мероприятия представитель МЧС попросил преподавательский состав учреждения дополнительно осветить данную тематику на классных часах и родительских собраниях. (ак)
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