В школе № 1236 провели учебную эвакуацию

Дмитрий Рябов предварительно объяснил детям и преподавателям, как необходимо действовать в экстремальной ситуации. Также он рассказал, что нужно взять с собой и обозначил основные пути эвакуации. Кроме того, он обратил внимание присутствующих на наступление осенне-зимнего периода и напомнил о правилах пользования электронагревательными приборами.

По завершении мероприятия представитель МЧС попросил преподавательский состав учреждения дополнительно осветить данную тематику на классных часах и родительских собраниях. (ак)