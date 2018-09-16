Рособрнадзор ответил на вопросы родителей о ЕГЭ

Глава Рособрнадзора провёл «Всероссийскую встречу с родителями», в ходе которой ответил на вопросы, касающиеся ЕГЭ. В частности, чиновник отметил, что экзамен по иностранному языку может быть разделён на базовый и профильный уровни.

По словам главы образовательного ведомства Сергея Кравцова, никаких решений по введению новых обязательных экзаменов пока нет.

Чиновник сказал, что ЕГЭ по иностранному языку, который выпускники впервые будут сдавать в 2022 году, могут разделить на две части: одна будет проверять основные знания по предмету, другая — профильные. Кроме того, через четыре года школьники смогут выбрать в качестве дисциплины ЕГЭ китайский язык, сообщает « Российская газета » со ссылкой на Кравцова.