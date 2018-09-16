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Рособрнадзор ответил на вопросы родителей о ЕГЭ
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Рособрнадзор ответил на вопросы родителей о ЕГЭ 

News.ru + ещё 8 16 сентября 2018
Фото: Время Омское
Глава Рособрнадзора провёл «Всероссийскую встречу с родителями», в ходе которой ответил на вопросы, касающиеся ЕГЭ. В частности, чиновник отметил, что экзамен по иностранному языку может быть разделён на базовый и профильный уровни.
По словам главы образовательного ведомства Сергея Кравцова, никаких решений по введению новых обязательных экзаменов пока нет.
Чиновник сказал, что ЕГЭ по иностранному языку, который выпускники впервые будут сдавать в 2022 году, могут разделить на две части: одна будет проверять основные знания по предмету, другая — профильные. Кроме того, через четыре года школьники смогут выбрать в качестве дисциплины ЕГЭ китайский язык, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Кравцова.
Ранее News.ru писал, что учеников школ могут лишить гаджетов. Минобрнауки предлагает запретить носить на уроки устройства, которые стоят дороже 5 тысяч рублей.
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