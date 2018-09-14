Факультет Саратовского аграрного университета празднует вековой юбилей, 13-14 сентября в рамках праздничных мероприятий прошел Саратовский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности РФ.
Открывая форум, Николай Кузнецов ректор Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова привел удивительные цифры: 97% ветеринарных врачей, работающих на территории области — выпускники именно этого факультета. Он отметил огромную роль ветеринарии в обеспечении продовольственной безопасности страны. Особо теплые слова Николай Иванович адресовал ветеранам отрасли.
Заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников поздравил профессорско-педагогический состав факультета от имени губернатора Валерия Радаева и наградил наиболее отличившихся специалистов.
Напомним, историю этого крупного научного и образовательного центра. Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии — один из старейших в стране. Он берет начало от Юрьевского ветеринарного училища, открытого в 1848 году в городе Дерпте, ныне Тарту (Эстония) и в 1873-ем году преобразованного в ветеринарный институт. 15 июля 1918 года в связи с трагическими событиями революции и гражданской войны учреждение было переведено в Саратов. Первым директором нового института стал Федор Караулов. Учреждение было пятым ветеринарным институтом в России и одним из первых в Поволжье. В 1930-ом году был открыт зоотехнический факультет и с этого времени институт стал называться зоотехническо-ветеринарным.
Фильм, продемонстрированный участникам форума в начале торжественного пленарного заседания, обобщил все вехи истории факультета — и эпоху мирного строительства и роста, когда закладывались корпуса, когда создавались основы саратовской терапевтической школы ветеринарии, и военные годы, когда почти все сотрудники и выпускники института ушли на фронт.
В июне 1998-го в истории института, к тому времени получившего статус Академии ветеринарной медицины и биотехнологии была перевернута новейшая, самая свежая страница, которая пишется и ныне: образовательное учреждение вошло в состав Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова.
Нынешний декан факультета Алексей Молчанов напомнил, что за годы своего существования в этих стенах были подготовлены более 50 докторов наук, более 300 кандидатов, а его выпускники трудятся во всех субъектах РФ и в странах постсоветского пространства, ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас это мощная кузница кадров, где на очной форме учатся 1500 студентов и еще тысяча — заочники.