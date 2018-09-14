Факультет Саратовского аграрного университета празднует вековой юбилей

Факультет Саратовского аграрного университета празднует вековой юбилей, 13-14 сентября в рамках праздничных мероприятий прошел Саратовский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности РФ

Открывая форум, Николай Кузнецов ректор Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова привел удивительные цифры: 97% ветеринарных врачей, работающих на территории области — выпускники именно этого факультета. Он отметил огромную роль ветеринарии в обеспечении продовольственной безопасности страны. Особо теплые слова Николай Иванович адресовал ветеранам отрасли.

Напомним, историю этого крупного научного и образовательного центра. Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии — один из старейших в стране. Он берет начало от Юрьевского ветеринарного училища, открытого в 1848 году в городе Дерпте, ныне Тарту (Эстония) и в 1873-ем году преобразованного в ветеринарный институт. 15 июля 1918 года в связи с трагическими событиями революции и гражданской войны учреждение было переведено в Саратов. Первым директором нового института стал Федор Караулов. Учреждение было пятым ветеринарным институтом в России и одним из первых в Поволжье. В 1930-ом году был открыт зоотехнический факультет и с этого времени институт стал называться зоотехническо-ветеринарным.

Фильм, продемонстрированный участникам форума в начале торжественного пленарного заседания, обобщил все вехи истории факультета — и эпоху мирного строительства и роста, когда закладывались корпуса, когда создавались основы саратовской терапевтической школы ветеринарии, и военные годы, когда почти все сотрудники и выпускники института ушли на фронт.

В июне 1998-го в истории института, к тому времени получившего статус Академии ветеринарной медицины и биотехнологии была перевернута новейшая, самая свежая страница, которая пишется и ныне: образовательное учреждение вошло в состав Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова.