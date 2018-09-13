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В Костроме объединили две школы — и ученики занимаются в коридорах
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В Костроме объединили две школы — и ученики занимаются в коридорах 

Kostroma.Today 13 сентября 2018
Фото: Kostroma.Today
В Костроме учеников коррекционной школы №3 из двух зданий перевели в одно, узнал KOSTROMA.TODAY. Родители переживают, что теперь их дети будут всегда учиться в столь стесненных условиях.
Костромская коррекционная школа располагается в двух зданиях — на улице Юных Пионеров,2 и на улице Шагова,9. В конце прошлого учебного года здание на улице Юных Пионеров закрыли на ремонт.
«Здание школы на улице Юных Пионеров очень старое. Это памятник архитектуры начала 19 века. Нам, конечно, обещали перевести туда детей в ближайшее время, но я лично видела, в каком состоянии эта школа — она почти рушится. Там нужен капитальный ремонт», — рассказывает одна из мам.
По словам родителей, отремонтировать его обещали за лето, но в новый учебный год всех детей отправили учиться в здание на улице Шагова.
«Детям приходится заниматься в коридорах. Вы, наверное, понимаете, с каким состоянием здоровья там учатся дети. Им очень тяжело заниматься в таких стесненных условиях — они становятся более раздражительными», — рассказала корреспонденту КТ мама одного из учеников школы.
В региональном департаменте образования и науки просят родителей и детей немного потерпеть.
«В здании школы №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья на ул. Юных Пионеров ведется капитальный ремонт. Будут отремонтирован фасад здания, актовый и спортивный залы, медицинский кабинет, столовая. Заменят окна, электропроводку, сантехнику, напольное покрытие», — рассказали корреспонденту КТ в региональном департаменте образования и науки.
В ведомстве сообщили, что ремонт в здании школы планируется завершить до конца октября и во второй четверти дети уже смогут учиться там.
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