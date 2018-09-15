Ещё
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по информатике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по информатике 

Letidor.ru + ещё 1 15 сентября 2018
Фото: Letidor.ru
Ответьте на девять вопросов и узнайте свой уровень компьютерной грамотности.
В цифровую эпоху не всегда просто угнаться за своими детьми и разобраться даже в элементарных понятиях из сферы ПК, гаджетов и интернета.
Вместе с порталом GeekBrains «Летидор» придумал тест, с помощью которого вы сможете проверить вашу компьютерную грамотность и узнаете, можете ли вы назвать себя продвинутым юзером.
Внимание! В каждом вопросе теста только один правильный ответ.
Фото: Shutterstock.com  Пройдите другие наши тесты:
Тест: все ли вы знаете о детстве и личной жизни политиков
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по окружающему миру за 3 класс
Тест: правильно ли вы говорите и пишете эти слова на букву «А»
Тест: какая цветовая гамма в одежде вам идеально подходит
Тест: кем вы можете стать в следующей жизни
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Курсы или репетитор: что выбрать, чтобы получить на ЕГЭ высокие баллы Минпросвещения обучит школьников кибербезопасности в Сети Глава Рособрнадзора рекомендовал школам не запугивать родителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2026
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20381
Раскрыт секрет недоласканных женщин10
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Стал известен ответ Путина Нетаньяху641
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение