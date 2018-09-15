Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по информатике 

Ответьте на девять вопросов и узнайте свой уровень компьютерной грамотности.
В цифровую эпоху не всегда просто угнаться за своими детьми и разобраться даже в элементарных понятиях из сферы ПК, гаджетов и интернета.
Вместе с порталом GeekBrains «Летидор» придумал тест, с помощью которого вы сможете проверить вашу компьютерную грамотность и узнаете, можете ли вы назвать себя продвинутым юзером.
Внимание! В каждом вопросе теста только один правильный ответ.
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