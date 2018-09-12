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Школьники исследовали экологические проблемы «Лосиного острова»
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Школьники исследовали экологические проблемы «Лосиного острова» 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Исследовательский проект школьников из Преображенского принял участие в выставке проектов на «Воробьёвых горах».
Творческая работа учащихся преображенской школы «Благо» была отмечена на выставке ученических проектов, ставших победителями городского конкурса «Моя Москва», который был приурочен ко Дню рождения столицы. Юные экологи из нашего района исследовали важную тему «Заповедная зона Москвы — парк „Лосиный остров“, а помогали им в этом педагоги Анна Вишневская и Лариса Луканова. Исследование проводилось школьниками в рамках московского фестиваля научно-технического творчества молодёжи „Образование. Наука. Производство — 2018“.
Лариса Луканова подчеркнула, что благодаря этому ученическому проекту удалось привлечь внимание общественности к экологическим проблемам национального парка „Лосиный Остров“.
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