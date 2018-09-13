Более 1400 учеников по сигналу тревоги покинули новую школу в Вологде

Первая учебная эвакуация школьников прошла в Центре образования № 42. Согласно легенде, пожар возник в кабинете на втором этаже. Ситуацию, приближенную к реальной, создали с помощью театрального дыма — он полностью заполнил все помещения. Тренировку провели для отработки схемы действий в условиях ЧС. Ряд мер по совершенствованию процесса выработало руководство школы.

На задымление сработала система оповещения — в школе раздался сигнал: «Внимание! Пожарная тревога. Всем сотрудникам покинуть здание». Ученики в сопровождении педагогов прошли на площадку эвакуации, расположенную перед центральным входом.

«Об эвакуации нас предупредили. На уроке русского языка прозвучали громкоговорители, нас вывели из кабинета парами через запасной выход и построили на площади. Думаю, что такие учения нам нужны, чтобы быть готовыми на случай пожара», — говорит ученик 5 «А» класса Центра образования № 42 Арсений Выборнов.

На тушение прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава пожарно-спасательной части № 3. О количестве эвакуированных детей и ориентировочном месте возникновения пожара начальнику караула доложила директор школы. Спасатели развернули пожарные рукава, одели противогазы и локализовали условное загорание. Одновременно осмотрели помещения школы.

«Эвакуация прошла в установленное время, без серьезных замечаний. Коллектив действовал слаженно, грамотно, согласно инструкциям. В реальной ситуации пожара в школу бы приехало восемь цистерн, специальная техника для спасения людей — подъемники и автолестницы. Время прибытия подразделений не должно превышать трех минут, пожарная часть расположена по соседству, на ул. Гиляровского. Первое звено газодымозащиты отправится на тушение, пожарные, прибывшие следом по повышенному номеру вызова, направятся на проверку помещений и спасение людей», — рассказал и. о. начальника пожарно-спасательной части № 3 по охране г. Вологды капитан внутренней службы Игорь Хенерин.

Схемы эвакуации, а также светоотражающие указатели безопасности размещены в школе на каждом этаже, общая площадь здания составляет более 17 тысяч кв. метров. Покинуть учреждение образования можно через один центральный выход и восемь запасных.

«Педагоги эвакуировали детей из всех имеющихся выходов, расположенных ближе к кабинетам. Это опытные учителя, которые в других образовательных учреждениях уже не раз участвовали в подобных тренировках. С главной задачей — полной эвакуацией детей, мы справились. Осложняло процесс то, что коллектив работает всего две недели, поэтому совершенствовать процесс эвакуации нам еще предстоит. Поэтому мы будем ходатайствовать о проведении внеплановых учений в ноябре, и хотим проработать эвакуацию детей в ближайшие образовательные учреждения», — рассказала директор Центра образования № 42 Елена Калистратова

Подобные тренировки в течение месяца пройдут во всех школах Вологды, они плановые, проводятся ежегодно в начале и в конце учебного года.