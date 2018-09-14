Нескучные субботы школьников

Более 50 образовательных учреждений, среди которых вузы, колледжи, музеи и парки, приняли участие в мероприятиях, приуроченных к пятилетию проекта «Субботы московского школьника».

Гостям прочитали лекции, желающие приняли участие в мастер-классах и спортивных мероприятиях, а также посетили творческие студии, научно-технические мастерские и лаборатории.

— Результатами проекта можно назвать успехи московских школьников на ЕГЭ, Всероссийских и международных олимпиадах. Сейчас можно с уверенностью сказать, что проект состоялся. Спасибо огромное за это университетам, спасибо нашим замечательным школьным учителям, которые научились хорошо учить за пять дней, а не за шесть, — сказал руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина

В рамках «Суббот московского школьника» проводятся встречи для учеников общеобразовательных учреждений со специалистами различных профессиональных областей. Мероприятия проводятся для того, чтобы школьники могли получать практические навыки и умения. Проект позволяет ребятам определиться с будущей профессией еще в период обучения в школе.

За пять лет в мероприятиях «Суббот московского школьника» приняли участие около 660 тысяч человек. Встречи проводятся по 17 профессиональным направлениям.

КСТАТИ

В субботу, 15 сентября, школьникам расскажут о возникновении денег на Руси, истории книгопечатания, искусственном синтезе ДНК и путешествиях на Марс. Подробности на сайте: http:// us.dogm.mos.ru/