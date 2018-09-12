Голодец: правительство окажет поддержку бизнесу, связанному с туризмом

Выступая в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), она выделила основные направления работы, по которым правительство намерено оказывать поддержку в туризме.

"Это развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса, связанного с туризмом. Второе — это кадры. Мы сами видим, что нам нужно новое образование, как на уровне среднего специального, так и на уровне высшего образования", — сказала Голодец.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.