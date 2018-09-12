Школьники из России представят свои разработки на Международной выставке молодых изобретателей

Школьники из России представят свои разработки на Международной выставке молодых изобретателей, которая будет проходить с 19 по 22 сентября в Индонезии . Об этом сообщают «Известия».

Программа предусматривает проведение Международного конкурса, в рамках которого россияне поборются за победу со сверстниками из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран.

Всего участвуют более 300 школьников и студентов из 13 стран. Возраст — от 6 до 19 лет.

Россию представляют 17 человек, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Уфы, Мончегорска и Сарова.

Ранее m24 сообщало, что школьники из Москвы заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов.