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Школьники из России представят свои разработки на Международной выставке молодых изобретателей
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Школьники из России представят свои разработки на Международной выставке молодых изобретателей 

RT на русском + ещё 5 12 сентября 2018
Фото: nn.ru
Школьники из России представят свои разработки на Международной выставке молодых изобретателей, которая будет проходить с 19 по 22 сентября в Индонезии. Об этом сообщают «Известия».
Программа предусматривает проведение Международного конкурса, в рамках которого россияне поборются за победу со сверстниками из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран.
Всего участвуют более 300 школьников и студентов из 13 стран. Возраст — от 6 до 19 лет.
Россию представляют 17 человек, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Уфы, Мончегорска и Сарова.
Ранее m24 сообщало, что школьники из Москвы заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов.
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