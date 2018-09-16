Мурманские нахимовцы получили знаки ГТО

По результатам выполненных заданий 7 нахимовцев получили «золотые» значки, 71 — «серебряные», 44 –«бронзовые».

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище прошла церемония вручения знаков ГТО воспитанникам 2-4 курсов, которые успешно сдали нормативы физических упражнений комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По результатам выполненных заданий 7 нахимовцев получили «золотые» значки, 71 — «серебряные», 44 –«бронзовые».

Первая сдача норм ГТО учащимися Мурманского НВМУ состоялась 6 марта и будет проводится дважды в год — весной и осенью. Нахимовцы сдавали нормативы по стрельбе, подтягиванию, прыжкам в длину, отжиманию, бегу, метанию мяча.

В Нахимовском училище физической подготовке уделяется большое внимание. Воспитанники трижды в неделю занимаются физкультурой на учебных занятиях, трижды посещают секции, а также в обязательном порядке участвуют в спортивно-массовых мероприятиях.

Как отметил начальник училища вице-адмирал запаса Алексей Максимчук, мурманские нахимовцы готовятся показывать самые лучшие результаты не только при сдаче норм ГТО, но и на различных соревнованиях, как в Мурманской области, так и за её пределами.

В Мурманском НВМУ завершается создание самой передовой спортивной базы в регионе, которая включает в себя бассейн, ледовый корт, крытый стадион и несколько спортивных залов, предназначенных для занятий практически всеми видами спорта.