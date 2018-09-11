Российские вузы вошли в мировой рейтинг трудоустройства

В мировой рейтинг трудоустройства выпускников вошли 11 вузов из России

Одиннадцать российских вузов попали в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии QS, лидером среди вузов РФ стал МГУ имени Ломоносова , сообщили организаторы рейтинга.

Компания QS Quacquarelli Symonds, занимающаяся аналитикой и консалтингом в области образования и карьеры, опубликовала 11 сентября свой третий рейтинг пятисот ведущих университетов мира по трудоустройству выпускников. В ходе подготовки были отранжированы 600 ведущих университетов мира.

"В этом году в рейтинг вошли 11 российских университетов, показывающих в целом стабильные данные. МГУ единственный из российских вузов улучшил своё положение, а Санкт-Петербургский университет — единственный, чья позиция в рейтинге понизилась", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по двум самым важным показателям рейтинга — "Репутация среди работодателей" и "Успешность выпускников". "Он поднялся до первой десятки во второй сотне (места со 101 до 110) и готовит более успешных выпускников, чем любой другой российский вуз", — поясняют авторы рейтинга.

Кроме МГУ в топ-200 также вошел Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), попав в группу мест 161-170. МГИМО расположился в группе 201-250, Высшая школа экономики — в группе 251-300.

"С учетом особенностей национальной экономики, университет МГИМО получил наивысшее количество баллов в мире в рейтинге "Уровень трудоустройства выпускников" (Graduate Employment Rate). По показателю "Успех выпускников" (QS`s Alumni Outcomes) в число лучших 50 университетов вошли МГУ имени Ломоносова (20-е место) и Санкт-Петербургский государственный университет (49-е место). Этот индикатор показывает степень карьерного продвижения выпускников", — отмечается в сообщении.

Массачусетский Технологический Институт (Мassachusetts Institute of Technology — MIT) впервые стал мировым лидером, оттеснив на второе место Стэнфордский университет (Stanford University). На третьем месте — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.