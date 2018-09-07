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Школьников и студентов Кузбасса призывают собирать вторсырьё
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Школьников и студентов Кузбасса призывают собирать вторсырьё 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 7 сентября — АиФ-Кузбасс. Проект «Сохрани Землю чистой!» проводят департамент образования и науки совместно с департаментом природных ресурсов и экологии.
«Суть проекта в том, что неравнодушные к проблемам экологии юноши и девушки вместе соберут батарейки, макулатуру, стекло и т.д. и сдадут их на переработку. Кто сдаст больше — тот и победил», — рассказали в департаменте образования и науки Кемеровской области. Вырученные от сдачи вторсырья средства пойдут на изготовление экологических сумок.
До 15 сентября все желающие принять участие в проекте студенты и школьники должны заполнить заявку на сайте областной экологической станции.
Подведение итогов состоится в ноябре 2018 года.
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