Школьников и студентов Кузбасса призывают собирать вторсырьё

Кемерово , 7 сентября — АиФ-Кузбасс . Проект «Сохрани Землю чистой!» проводят департамент образования и науки совместно с департаментом природных ресурсов и экологии.

«Суть проекта в том, что неравнодушные к проблемам экологии юноши и девушки вместе соберут батарейки, макулатуру, стекло и т.д. и сдадут их на переработку. Кто сдаст больше — тот и победил», — рассказали в департаменте образования и науки Кемеровской области. Вырученные от сдачи вторсырья средства пойдут на изготовление экологических сумок.

До 15 сентября все желающие принять участие в проекте студенты и школьники должны заполнить заявку на сайте областной экологической станции.

Подведение итогов состоится в ноябре 2018 года.