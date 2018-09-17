Первокурсники Адыгеи приняли участие в Параде российского студенчества

15 сентября Майкоп в третий раз принял участие в большом молодежном проекте «Парад российского студенчества».

Его организатором в республике выступил Адыгейский государственный университет при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. По уже сложившейся традиции, шествие первокурсников прошло в рамках празднования Дня города.

«Колонны молодых людей с флагами и другими символами высших и средне-специальных учебных заведений Майкопа прошли по улице Советской от дворца спорта имени Якуба Коблева до главной площади республиканской столицы, где торжественно принесли клятву студента», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Молодых людей, пополнивших ряды студенческого братства, поздравил министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Керашев и ректор Адыгейского государственного университета Рашид Хунагов.

Почувствовать себя частью большой студенческой семьи первокурсники Майкопа смогли благодаря телемосту с городами-участниками Парада. В нем приняли участие 46 регионов России.

Студенты продемонстрировали свои таланты, подарив любимому городу яркие творческие номера.