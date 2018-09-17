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Первокурсники Адыгеи приняли участие в Параде российского студенчества
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Первокурсники Адыгеи приняли участие в Параде российского студенчества 

АиФ Адыгея + ещё 33 17 сентября 2018
Фото: АиФ Адыгея
15 сентября Майкоп в третий раз принял участие в большом молодежном проекте «Парад российского студенчества».
Его организатором в республике выступил Адыгейский государственный университет при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. По уже сложившейся традиции, шествие первокурсников прошло в рамках празднования Дня города.
«Колонны молодых людей с флагами и другими символами высших и средне-специальных учебных заведений Майкопа прошли по улице Советской от дворца спорта имени Якуба Коблева до главной площади республиканской столицы, где торжественно принесли клятву студента», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Молодых людей, пополнивших ряды студенческого братства, поздравил министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Керашев и ректор Адыгейского государственного университета Рашид Хунагов.
Почувствовать себя частью большой студенческой семьи первокурсники Майкопа смогли благодаря телемосту с городами-участниками Парада. В нем приняли участие 46 регионов России.
Студенты продемонстрировали свои таланты, подарив любимому городу яркие творческие номера.
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