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Снова в школу!
Sputnik Грузия
1 час назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Новый учебный год в
Грузии
начинается 17 сентября, в отличие от ряда других стран, где школьники приступили к учебе сразу после окончания лета. Родители с детьми уже возвращаются домой с летнего отдыха и начинают активно готовиться к началу занятий.
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