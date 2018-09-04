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Снова в школу!
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Снова в школу! 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Новый учебный год в Грузии начинается 17 сентября, в отличие от ряда других стран, где школьники приступили к учебе сразу после окончания лета. Родители с детьми уже возвращаются домой с летнего отдыха и начинают активно готовиться к началу занятий.
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