Ещё
Стажировка за «лайки»! Телеканал «МИР» проводит в СНГ флешмоб для студентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стажировка за «лайки»! Телеканал «МИР» проводит в СНГ флешмоб для студентов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Лучшие проведут день в новостной службе и своими глазами увидят, как делаются сюжеты и прямые включения. Что нужно для участия — уже узнали студенты армянских вузов, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян. Студентки факультета танцевального искусства Театрального института, узнав о флешмобе, сразу стали снимать ролики. Национальные танцы на курсе — любимые. Участники флешмоба из стран СНГ борются за награду — день стажировки в национальном филиале телеканала «МИР» в их стране. Девушки из Театрального института хоть и далеки от журналистики, но очень хотят увидеть, как делаются новости. Актовый зал Славянского университета с трудом вместил всех первокурсников. Напутствие от ректора и, конечно, — знакомство с преподавателями. Большая часть корреспондентов, работающих в национальном филиале «МИРа» в Армении, закончили этот вуз. Во многом благодаря интересу к нашей телекомпании, желающих принять участие во флешмобе было так много. «Телекомпания „МИР“ отличается тем, что там есть новости про Армению, и это очень хорошо, потому что другие народы, другие страны смогут увидеть нас и узнать о нашей культуре», — поделилась студентка второго курса Алина Навасардян.
«Отличие телеканала «МИР» в том, что он показывает объективные нейтральные новости, не имеет какого-то настроя на события, поскольку показывает все события в СНГ», — рассказал студент второго курса Манвел Манукян.
Флешмоб продлится до 20 сентября. В Армении студенты трех университетов будут соревноваться сначала друг с другом, а после вуз-победитель померится силами с представителями стран Содружества и Грузии.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Потомственные отличники: передается ли тяга к знаниям по наследству Медведев обсудил с главой Нижегородской области готовность к 1 сентября Школьная программа в Молдове стала легче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Реакция Европы на убийство Захарченко и другие события дня2
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление311
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко229
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления66
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение