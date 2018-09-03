Стажировка за «лайки»! Телеканал «МИР» проводит в СНГ флешмоб для студентов

Лучшие проведут день в новостной службе и своими глазами увидят, как делаются сюжеты и прямые включения. Что нужно для участия — уже узнали студенты армянских вузов, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян. Студентки факультета танцевального искусства Театрального института, узнав о флешмобе, сразу стали снимать ролики. Национальные танцы на курсе — любимые. Участники флешмоба из стран СНГ борются за награду — день стажировки в национальном филиале телеканала «МИР» в их стране. Девушки из Театрального института хоть и далеки от журналистики, но очень хотят увидеть, как делаются новости. Актовый зал Славянского университета с трудом вместил всех первокурсников. Напутствие от ректора и, конечно, — знакомство с преподавателями. Большая часть корреспондентов, работающих в национальном филиале «МИРа» в Армении, закончили этот вуз. Во многом благодаря интересу к нашей телекомпании, желающих принять участие во флешмобе было так много. «Телекомпания „МИР“ отличается тем, что там есть новости про Армению, и это очень хорошо, потому что другие народы, другие страны смогут увидеть нас и узнать о нашей культуре», — поделилась студентка второго курса Алина Навасардян.

«Отличие телеканала «МИР» в том, что он показывает объективные нейтральные новости, не имеет какого-то настроя на события, поскольку показывает все события в СНГ», — рассказал студент второго курса Манвел Манукян.

Флешмоб продлится до 20 сентября. В Армении студенты трех университетов будут соревноваться сначала друг с другом, а после вуз-победитель померится силами с представителями стран Содружества и Грузии.

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