На энтеробиоз и педикулез проверят дошколят и учеников младших классов района

Плановое профилактическое обследование школьников младших классов и дошкольников на паразитарные заболевания стартовало в образовательных учреждениях столицы 3 сентября.

Как отмечается на официальном сайте Департамента здравоохранения, в течение первых двух учебных недель в стенах школ и детских садов состоится проверка детей на такие паразитарные болезни, как энтеробиоз и педикулез.

Осмотры проводятся только с согласия родителей и непосредственно в образовательных учреждениях, чтобы не тратить время на поход в поликлиники.

В течение нескольких дней после обследования в медкартах детей появятся результаты. Если у учащихся обнаружат одно из заболеваний, родители получат уведомление от медицинского работника.

Напомним, что также до 16 сентября детские городские поликлиники работают в усиленном режиме.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/03/44416/