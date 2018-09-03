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На энтеробиоз и педикулез проверят дошколят и учеников младших классов района
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На энтеробиоз и педикулез проверят дошколят и учеников младших классов района 

Управа района Чертаново Северное города Москвы + ещё 1 30 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Плановое профилактическое обследование школьников младших классов и дошкольников на паразитарные заболевания стартовало в образовательных учреждениях столицы 3 сентября.
Как отмечается на официальном сайте Департамента здравоохранения, в течение первых двух учебных недель в стенах школ и детских садов состоится проверка детей на такие паразитарные болезни, как энтеробиоз и педикулез.
Осмотры проводятся только с согласия родителей и непосредственно в образовательных учреждениях, чтобы не тратить время на поход в поликлиники.
В течение нескольких дней после обследования в медкартах детей появятся результаты. Если у учащихся обнаружат одно из заболеваний, родители получат уведомление от медицинского работника.
Напомним, что также до 16 сентября детские городские поликлиники работают в усиленном режиме.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/03/44416/
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