Открытие детского зада в ЖК «Зенит» снова откладывается

Открытие детского сада в ЖК «Зенит» переносится в очередной раз. Об этом ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

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В конце августа собственники жилья в ЖК «Зенит», получившие путевки в детский сад для своих детей с первого сентября, не смогли дозвониться до заведующей МДОУ. В управлении образования Советского района родителям сообщили, что открытие детского садика откладывается на неопределенный срок. Заранее родители об этом не были проинформированы, хотя путевки были сданы лично заведующей в указанный срок.

«Строительство детского сада завершено полностью. Объект оснащен современным оборудованием, мебелью, укомплектован инвентарем. В настоящее время устраняются небольшие замечания инспекции государственного строительного надзора. В середине сентября объект будет введен в эксплуатацию и принят на баланс муниципалитета», — сообщили ИА «В городе N» в пресс-службе администрации.

После этого учреждение должно получить лицензию на право образовательной деятельности. Для детей детский сад планируется открыть к октябрю.

Напомним, открытие садика в ЖК «Зенит» стало одной из тем в разговоре жителей Советского района с мэром Владимиром Пановым