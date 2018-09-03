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Соловьев вспомнил о кошмарах
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Соловьев: Много лет после окончания школы снились кошмары 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: «Россия-1»
Российский теле— и радиоведущий Владимир Соловьев поделился воспоминаниями о школе, признавшись, что его совершенно не тянет туда вернуться.
«Вроде и все в школе было хорошо. И класс дружный. И замечательные учителя. А все равно снова в школу совсем не хочется. Много лет уже после окончания школы все снились какие-то кошмары, ответы на уроках, контрольные и прочие прелести школьной жизни», — написал Соловьев у себя в Twitter.
Большинство подписчиков с ним полностью согласились:
«Вот и у меня такое ощущение. Уже очень много лет прошло. Было в школе много интересного. Но опять в школу не хотелось бы. Не самые лучшие годы. Хотя Советская школа, где учились мы и так, где учится моя внучка, это две большие разницы», — написала в частности, Оксана.
«Это точно, ни в институт ни в школу совсем не тянет, абсолютно никакой ностальгии. Хотя с одноклассниками до сих пор общаемся», — отметил Денис Денисов.
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