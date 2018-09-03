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День знаний отметили в Обручевском районе
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День знаний отметили в Обручевском районе 

Обручевский меридиан + ещё 1 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Большой детский фестиваль прошел в парке «Усадьба Воронцово».
Вместе со школой развития МАЯК дети учились играть на барабане и написали письма своим любимым персонажам из мультфильмов. День знаний в «Усадьбе Воронцово» прошел в формате семейного праздника. На центральной поляне развернулась площадка с увлекательными мастер-классами. Школа «Воспитание талантов» по методу Судзуки порадовала маленьких посетителей музыкальным мастер-классом по игре на скрипке. Гости парка мастерили из бумаги героев нового мультфильма «Монстры на каникулах 3». Преподаватели школы PoolSchool научили детей основам и секретным приемам бильярдного спорта. Праздник прошел весело и увлекательно.
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