День знаний отметили в Обручевском районе

Большой детский фестиваль прошел в парке «Усадьба Воронцово».

Вместе со школой развития МАЯК дети учились играть на барабане и написали письма своим любимым персонажам из мультфильмов. День знаний в «Усадьбе Воронцово» прошел в формате семейного праздника. На центральной поляне развернулась площадка с увлекательными мастер-классами. Школа «Воспитание талантов» по методу Судзуки порадовала маленьких посетителей музыкальным мастер-классом по игре на скрипке. Гости парка мастерили из бумаги героев нового мультфильма «Монстры на каникулах 3». Преподаватели школы PoolSchool научили детей основам и секретным приемам бильярдного спорта. Праздник прошел весело и увлекательно.