Занятия по субботам в школах предложили отменить

Уже в этом году школьники в России могут перестать учиться шесть дней в неделю. Законопроект, упраздняющий шестидневку, готов разработать депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Об этом он заявил «Парламентской газете». Инициатива даст возможность не только снизить учебную нагрузку и повысить усвоение материала в целом, но и позволит родителям чаще общаться со своими детьми.
«Ощущение, что над нашими детьми будто ставят эксперименты. Да, школьники должны получать достаточный объём знаний, уметь в них ориентироваться и развивать, но не нужно перегружать их школьными часами, передозировка которых даёт ровно обратный эффект», — объяснил свою позицию Милонов.
Депутат назвал существующую систему, когда школа сама решает, вводить ей шесть учебных дней или нет, садистской. В первую очередь, потому что родителям при ней элементарно некогда заняться воспитанием своих детей, потому что общаются с ними раз в неделю, объяснил необходимость федерального закона Виталий Милонов.
«Папы и мамы даже не могут поехать куда — то на выходные с детьми, потому что эти выходные напрочь отсутствуют», — уточнил парламентарий.
Он пошутил, что можно вообще не давать выходных школьникам и даже не выделять время на сон: «тогда они вообще должны у нас все профессорами выходить после 11 класса».
В начале 2018 года подмосковные родители добились от руководства области разрешения на проведение референдума по поводу наложения запрета на шестидневную учебную неделю. Референдум был проведён, и с 1 сентября дети, живущие в регионе, будут учиться строго пять дней в неделю.
«Я уверена, что шестидневная учебная неделя оказывает негативное влияние на мотивацию к школьному обучению у учеников», — высказала свою точку зрения «Парламентской газете» детский педагог-психолог Александра Дубинина.
По её словам, в своё единственное воскресенье дети не успевают полноценно отдыхать и тратят его на подготовку домашнего задания и различные кружки или курсы.
«Из-за этого, в частности, у школьников снижается дисциплина, появляется нежелание учится и повышается уровень тревожности. Пятидневная рабочая неделя способствует полноценному отдыху и повышению успеваемости», — отметила Дубинина.