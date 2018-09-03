Занятия по субботам в школах предложили отменить

Милонов предлагает отменить занятия по субботам в школах

«Ощущение, что над нашими детьми будто ставят эксперименты. Да, школьники должны получать достаточный объём знаний, уметь в них ориентироваться и развивать, но не нужно перегружать их школьными часами, передозировка которых даёт ровно обратный эффект», — объяснил свою позицию Милонов.

Депутат назвал существующую систему, когда школа сама решает, вводить ей шесть учебных дней или нет, садистской. В первую очередь, потому что родителям при ней элементарно некогда заняться воспитанием своих детей, потому что общаются с ними раз в неделю, объяснил необходимость федерального закона Виталий Милонов.

«Папы и мамы даже не могут поехать куда — то на выходные с детьми, потому что эти выходные напрочь отсутствуют», — уточнил парламентарий.

Он пошутил, что можно вообще не давать выходных школьникам и даже не выделять время на сон: «тогда они вообще должны у нас все профессорами выходить после 11 класса».

В начале 2018 года подмосковные родители добились от руководства области разрешения на проведение референдума по поводу наложения запрета на шестидневную учебную неделю. Референдум был проведён, и с 1 сентября дети, живущие в регионе, будут учиться строго пять дней в неделю.

«Я уверена, что шестидневная учебная неделя оказывает негативное влияние на мотивацию к школьному обучению у учеников», — высказала свою точку зрения «Парламентской газете» детский педагог-психолог Александра Дубинина.

По её словам, в своё единственное воскресенье дети не успевают полноценно отдыхать и тратят его на подготовку домашнего задания и различные кружки или курсы.