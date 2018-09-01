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В Воронеже за год подешевел «базовый набор школьника»
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В Воронеже за год подешевел «базовый набор школьника» 

Вести Воронеж + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Его стоимость в 2018 году составила 3 тыс. 760 рублей. В Воронеж за год существенно уменьшилась цена «базового набора школьника». Согласно исследованием Avito, он подешевел на 15%. Если в 2017 году он оценивался в 4 тыс. 421 рублей, то в 2018 году его стоимость составила 3 тыс. 760 рублей. В базовый набор школьника входит рюкзак, форма, обувь, пенал и восемь учебников. Средняя стоимость «базового набора школьника» в России в 2018 году составила 4 тыс. 405 рублей. Дешевле всего стоит собрать ребёнка к 1 сентября в Ижевске 3 тыс. 399 рублей, а дороже — в Москве — 5 тыс.958 рублей. Больше всего с 2017 года «набор школьника» подорожал в Красноярске — на 33% и Иркутске — на 25%.
Эксперты Avito отметили, что в среднем 1 тыс. 326 рублей родители российских школьников тратят на рюкзак, 1 тыс. 245 рублей уходит на комплект из восьми учебников, 805 рублей — на обувь, 798 рублей — на форму и 231 рубль — на пенал.
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