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Уроки раздельного сбора мусора пройдут во всех школах Подмосковья в первый день учебы
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Уроки раздельного сбора мусора пройдут во всех школах Подмосковья в первый день учебы 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Уроки по сортировке и раздельному сбору мусора пройдут 3 сентября во всех школах Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Министр образования Подмосковья Марина Захарова ранее сообщала, что на таких занятиях будут рассказывать, какой опыт в каких странах уже имеется, какие практики и наработки используются. Составлением программы для школьников занимались Минэкологии, Минобразования региона, депутаты Мособлдумы и общественные организации.
"В рамках урока расскажут, как сортировать мусор, какой считается «чистым», а какой — «грязным», и почему нужно сдавать бытовые отходы на переработку", — пояснили в пресс— службе.
Такие занятия продолжатся в течение всего учебного года в школах в формате внеклассных мероприятий и классных часов, родительских собраний. По словам начальника управления воспитания и дополнительного образования детей Минобразования Подмосковья Ольги Ляпистовой, программа будет состоять из различных акций и классных часов, посвященных проблеме сортировке мусора. Каждый классный руководитель должен будет провести не менее четырех классных часов, посвященных раздельному сбору отходов.
Пропаганда раздельного сбора мусора среди населения в Подмосковье стартует в преддверии полномасштабного перехода области на эту систему с 1 января 2019 года. Необходимость сортировать бытовые отходы и направлять максимальный объем на переработку обострилась в 2017-2018 годах. Это связано с дефицитом места для складирования мусора в регионе и критичным отношением населения к устаревшим технологиям обращения с отходами.
Система раздельного сбора отходов (РСО) в Московской области будет основываться на принципе двух контейнеров: один для вторичного сырья (стекло, пластик, бумага, металлы) и второй для органических отходов и испачканных органикой материалов.
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