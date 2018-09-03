Уроки раздельного сбора мусора проходят во всех школах Подмосковья в первый день учебы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова /. Уроки по сортировке и раздельному сбору мусора проходят в понедельник во всех школах Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Министр образования Подмосковья Марина Захарова ранее сообщала, что на таких занятиях будут рассказывать, какой опыт в каких странах уже имеется, какие практики и наработки используются. Составлением программы для школьников занимались Минэкологии, Минобразования региона, депутаты Мособлдумы и общественные организации.

"В рамках урока расскажут, как сортировать мусор, какой считается «чистым», а какой — «грязным», и почему нужно сдавать бытовые отходы на переработку", — пояснили в пресс-службе.

Такие занятия продолжатся в течение всего учебного года в школах в формате внеклассных мероприятий и классных часов, родительских собраний. По словам начальника управления воспитания и дополнительного образования детей Минобразования Подмосковья Ольги Ляпистовой, программа будет состоять из различных акций и классных часов, посвященных проблеме сортировке мусора. Каждый классный руководитель должен будет провести не менее четырех классных часов, посвященных раздельному сбору отходов.

Пропаганда раздельного сбора мусора среди населения в Подмосковье стартует в преддверии полномасштабного перехода области на эту систему с 1 января 2019 года. Необходимость сортировать бытовые отходы и направлять максимальный объем на переработку обострилась в 2017-2018 годах. Это связано с дефицитом места для складирования мусора в регионе и критичным отношением населения к устаревшим технологиям обращения с отходами.

Система раздельного сбора отходов (РСО) в Московской области будет основываться на принципе двух контейнеров: один для вторичного сырья (стекло, пластик, бумага, металлы) и второй для органических отходов и испачканных органикой материалов.