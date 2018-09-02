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Полицейские Отдела МВД России по Ардонскому району приняли активное участие в акции «Помоги пойти учиться».
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Полицейские Отдела МВД России по Ардонскому району приняли активное участие в акции «Помоги пойти учиться». 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 5 1 час назад
Фото: ТВ-21
Первое сентября — самый волнительный и долгожданный праздник для каждого школьника и его родителей, в особенности, для детей, впервые переступивших школьный порог. В преддверии праздника «Дня знаний», сотрудники Отдела МВД России по Ардонскому району провели мероприятия в рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться», которая направлена на оказание помощи подросткам и детям, воспитывающимся в социально-опасных семьях, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Из средств, собранных личным составом отдела, сотрудники подразделения приобрели укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями рюкзаки, которые в торжественной обстановке начальник Отдела МВД России по Ардонскому району Вячеслав Годзоев вручил детям.
Ребята и их родители принимали поздравления и приятные пожелания, в свою очередь благодаря участников акции, оказавшим помощь в подготовке к школе.
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