Последний среди первых: ЮФУ замкнул рейтинг ведущих вузов Евразии 

ЮФУ замкнул топ-50 рейтинга
Англоязычное издание The World University Rankings опубликовало список ведущих исследовательских институтов Евразии. Интересно, что в него вошли вузы всего шести стран — России, Ирана, Грузии, Украины, Белоруссии и Грузии. ЮФУ замкнул топ-50 рейтинга.
— Основные показатели рейтинга — преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций), — сообщили в пресс-службе ЮФУ.
Первое место занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, второе — Московский физико-технический институт, третье — Томский политехнический университет. Далее расположился иранский Технологический университет Бабола Ноширвани и два турецких вуза. В топ-10 — еще два российских вуза — Высшая школа экономики и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.