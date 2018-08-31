Два новосибирских университета вошли в число лучших в Евразии 

Журнал Times Higher Education, который составляеет рейтинги мировых вузов, опубликовал новое исследование, в котором проанализировал учебные заведения Евразии. В список попали два новосибирских вуза.
Всего в исследовании более 70 вузов из России, Ирана, Турции, Украины, Беларусии и Грузии, рейтинг лучших наукоёмких вузоввозглавил Московский государственный университет имени Ломоносова.
«Занимая первое место в рейтинге Евразии, российское учебное заведение занимает первое место по уровню преподавания, исследовательской среды и международным взглядом», — отмечают исследователи.
В этом же исследовании НГУ попал на 11 место, разделив его с Санкт-Петербургским государственным университетом. А на 40-е место попал Новосибирский государственный технический университет.