Российские вузы вошли в топ‐3 лучших учебных заведений Евразии 

Томский политехнический университет (ТПУ) занял третье место среди лучших вузов Евразии по оценке британского издания Times Higher Education (THE), сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
Отмечается, что рейтинг составлен по Евразийскому региону, включающему такие страны как Беларусь, Грузия, Афганистан, Армения, Иран, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Монголия, Молдова, Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Список лучших вузов был представлен на саммите передовых научных исследований THE в Казани.
На первом месте оказались МГУ и МФТИ, рассказал ректор ТПУ Петр Чубик, отметив, что Томский политехнический университет впервые оказался в тройке лидеров.
«Рейтинг подтвердил лидерство Томского политеха в огромном макрорегионе, который охватывает 15 процентов населения Земли, пятую часть суши нашей планеты», — сказал он.
На сегодняшний день в учебном заведении обучается более 2300 студентов и аспирантов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств, входящих в этот макрорегион. Сотрудники и студенты вуза ведут разработки и исследовательские проекты по заказу ведущих промышленных компаний, научных организаций и вузов из этих стран.