Российские вузы вошли в топ‐3 лучших учебных заведений Евразии

Грузия, Афганистан, Армения, Иран, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Монголия, Отмечается, что рейтинг составлен по Евразийскому региону, включающему такие страны как Беларусь Молдова , Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Список лучших вузов был представлен на саммите передовых научных исследований THE в Казани.

На первом месте оказались МГУ и МФТИ, рассказал ректор ТПУ Петр Чубик , отметив, что Томский политехнический университет впервые оказался в тройке лидеров.

«Рейтинг подтвердил лидерство Томского политеха в огромном макрорегионе, который охватывает 15 процентов населения Земли, пятую часть суши нашей планеты», — сказал он.

На сегодняшний день в учебном заведении обучается более 2300 студентов и аспирантов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств, входящих в этот макрорегион. Сотрудники и студенты вуза ведут разработки и исследовательские проекты по заказу ведущих промышленных компаний, научных организаций и вузов из этих стран.