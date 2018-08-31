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А. Кульбачевский в первый учебный день года проведет экологический урок в школе №1231
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А. Кульбачевский в первый учебный день года проведет экологический урок в школе №1231 

Агентство «Москва» + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский 3 сентября проведет экологический урок для учеников 6 класса школы №1231. Об этом сообщает пресс-служба департамента.
«3 сентября руководитель департамента природопользования Москвы А. Кульбачевский проведет экологический урок для учеников 6 класса школы №1231. Тема экологического урока: «Животные в городе, или Мама, купи слона!». А. Кульбачевский побеседует с детьми о проблеме нелегального оборота животных, приведет яркие примеры, расскажет, почему не нужно приобретать экзотических животных, какие могут быть последствия таких покупок», — говорится в сообщении.
Занятие организовано при поддержке Городского методического центра департамента образования Москвы, уточнили в пресс-службе.
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