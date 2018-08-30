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Алтай-Кокс организовал летний отдых для детей своих сотрудников
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Алтай-Кокс организовал летний отдых для детей своих сотрудников 

АиФ — Алтай + ещё 1 54 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В этом году дети работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели летние каникулы в детском оздоровительном лагере им. Гагарина (Барнаул), в заводском профилактории «Бодрость» и в санатории «Вита» Анапы по путевкам от предприятия.
В детском лагере им. Гагарина отдохнули около 200 ребят. Они занимались спортом, творчеством, изучали иностранный язык, общаясь с вожатыми из Америки, Австралии, Франции и других стран.
Профилакторий «Бодрость» принял около 250 детей. Каждый ребенок прошел курс оздоровления. Иммунитет поддерживали массажами, водолечением, спелеотерапией, плаванием, лечебной физкультурой и другими процедурами. Досуг детей организовывали аниматоры и педагоги.
На черноморском побережье в Анапе побывали 19 школьников. Алтай-Кокс обеспечил сопровождение детей, оплатил полную стоимость путевок и транспортные расходы.
Возможность отдохнуть на море получили ребята, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, занимают призовые места в корпоративных конкурсах и соревнованиях, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий.
На организацию детского оздоровительного отдыха завод направил более 8 млн рублей.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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