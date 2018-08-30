Прикормить педагога: зачем одаривают учителей

Конец августа и начало сентября — время традиционных родительских собраний. На них традиционно собираются деньги. На канцелярию, на бутилированную воду, на оформление классных комнат к праздникам, на охрану. И, конечно же, на подарки. Презенты воспитателям и учителям — это сегодня важнейшая статья расходов в сметах родительских комитетов. Это особый случай. И случай тяжелый.

России всегда существовала традиция бурного поздравления педагогов, но в последние годы она расцвела в каком-то совсем диком виде. Поздравлять теперь принято не только с профессиональными праздниками, но со всеми подряд. И поздравлять с особым размахом. И непременно коллективно. Дорогие подарки от всей группы и класса дарятся педагогам и администрациям и на Новый год, и в дни рождения, и на Рождество и в честь, прости господи, Пасхи и даже по случаю какого-нибудь Дня ангела.

Я не шучу. Когда моя старшая училась в начальной школе,

родители на полном серьезе предлагали осчастливить классного руководителя сертификатом ювелирного салона к 30 сентября — ко Дню веры, надежды и любви. Еще как-то предлагали скинуться хотя бы рублей по 300 рублей от каждой семьи, чтоб поздравить учителя с Днем матери — она же вторая мама!

А знаете что больше всего поражает во время обсуждений таких вот предложений? А то, что обсуждений-то никаких и нет. Решения принимаются с удивительным единодушием. Ну, разве что две-три каких-нибудь жадных и злых мамаши побрюзжат на тему поборов, да пригрозят прокуратурой . Но, знаете, играть эту роль — жадной и злой мамаши — с каждым годом все труднее. Затаптывают.

Этой весной сын прощался с детским садом. Стало быть, выпускной. У нас же теперь везде выпускные. Еще в январе на общем собрании договорились не закатывать пир на весь мир, а устроить детям праздник поскромнее — обычный утренник и чаепитие после. Потом и чаепитие почти отменили, будто бы заведующая запретила, но потом будто бы откликнулась на родительские уговоры и снизошла.

Но это детали. Суть вот в чем: от идеи скромного праздника для детей никто не отказался — в смете на каждого ребенка полагалось рублей по триста (это и угощение, и шары, и значки), зато воспитателям и администрации торжество придумали устроить такое, чтоб запомнили на всю жизнь. На подарки отписали какие-то немыслимые деньги: тысяч десять — каждой воспитательнице, тысяч пять — заведующей, по три — няне, музыкальному руководителю и физкультурному работнику, еще тысяч десять-пятнадцать — подарок в группу вообще. И дополнительно к этому придумали собрать десять тысяч на цветы и шампанское.

Ну, я возмутилась. Точнее не сразу прям возмутилась, а выразила несогласие со сметой, предложила пересчитать траты. И только, когда родители наотрез отказались, я сказала, что лишних денег сдавать не буду, поскольку подарки — дело добровольное, а подарки, стоимость которых превышает определенные суммы, — дело еще и подсудное.

Господи-боже, что тут началось. Меня практически прокляли. Я услышала, что я хочу «проехаться на халяву», что я «самая хитрая», что у меня «никакой признательности к воспитателям — этим святым людям», а «ведь еще сама педагог, должна вроде бы понимать».

По случаю того, что я «сама педагог», мне даже пожелали «такого же пренебрежительного отношения от родителей школьников» (чтоб ты жил на одну зарплату, ага).

Иногда, когда я с утра приводила сына в сад, другие родители начинали говорить обо мне в моем присутствии в третьем лице. Что-нибудь в духе: «Нет, это поразительно, как некоторые ходят тут как ни в чем ни бывало, и как только перед собственными детьми не стыдно». Постоянно приходилось ставить на место всех этих упивающихся широтой своей натуры людей.

А ведь они обычные люди. Для своих друзей и близких они даже хорошие, славные, добрые. И на меня при других обстоятельствах они бы не накинулись на пустом месте. Просто я невольно что-то такое в них ковырнула… больное. Что же? Не оскорбила же я в самом деле коллективное чувство горячей благодарности к самоотверженному труду педагога? Общественное «от всей души» — в это правда хоть кто-нибудь верит?

Нет, отказывающему петь в общем хоре не прощают пренебрежения к священным принципам «так надо» и «так принято». И уж совсем трудно некоторым смириться с тем, что кто-то покусился на их священное право — угождать, задабривать, подкупать.

Давайте откровенно, дорогой подарок неблизкому человеку, особенно должностному лицу очень похож на взятку. А 575 статья ГК РФ о недопустимости подарков работникам образовательных организаций, стоимость которых превышает 3000 рублей — она придумана не только для того, чтоб исключить вымогательство со стороны учителей и воспитателей, она еще и особо благодарных призывает держать себя в руках.

Но держать себя в руках активистам родительских комитетов все труднее. Почему?

Может быть, потому что многим родителям завуалированный подкуп педагогов кажется единственной возможностью влиять на учебный процесс, контролировать ситуацию? Может быть, это такой аналог ручного управления в неработающей системе образования? Не оттого ли семейные форумы сегодня наполнены инструкциями, как правильно «прикармливать» педагогов.

Может быть, некоторые родители действительно верят, что чем больше они вложатся материально, тем добросовестнее воспитатели и учителя будут выполнять свои обязанности? Не потому ли инициаторы дорогих подношений так агрессивны по отношению к тем, кто считает, что достаточно цветов? Не оттого ли эти активисты так часто, забывая собственный пафос о бескорыстности подарков, цинично пугают отказывающихся сдавать деньги разными санкциями?

Вот, пожалуйста, одна из реплик с родительского форума: «Вы всегда можете отказаться от сбора денег на подарки педагогам, конкретный педагог будет извещен родкомитетом, что родители такого-то ребенка деньги на подарок этому педагогу сдавать отказались. Последствия додумывайте сами».

Последствия! Вон тут и всплывает истинное отношение этих «благодарных» людей к педагогам — их то и дело подозревают в какой-то мстительности. А между тем, если ребенок и становится жертвой в этой ситуации, то это происходит вовсе не из-за мстительности работников садов и школ, а из-за таких вот казначеев из родкомов, ведь именно они не стесняются при своих детях обсуждать «наглость» или «нищебродство» не сдающих. Да и не только при своих, как я убедилась на собственном опыте.

Что тут скажешь, такие родители действительно сильно влияют на то, как и чему будут учиться их дети. Их дети непременно научатся тому, что отношение к человеку измеряется его местом в стае, его готовностью соглашаться с большинством. Их дети, безусловно, научатся лицемерию, убедятся, что в этой жизни все продается и покупается.

Их дети обязательно усвоят урок, что величина благодарности прямо зависит от «величины» статуса одариваемого (классный руководитель «стоит» дороже предметника, а предметник предметнику — рознь).

Обидно, что учителя способствуют постижению детьми этой социал-дарвинисткой науки тем, что принимают все-таки все эти вызывающе дорогие подарки.

Впрочем, уже появилась практика отказа от слишком нескромных презентов. И не все педагоги возвращают подношения из страха увольнения (в некоторых садах и школах вводится запрет на принятие чего бы то ни было кроме цветов и конфет), есть те, кто отказывается от даров по идейным соображениям. От многих учителей я слышала, что они и раньше-то «не любили всего этого» и чувствовали себя неловко, и брали, лишь потому что «боялись обидеть», а теперь, когда в обществе то и дело раздувают скандалы про жадных педагогов — принимать дорогие подарки становится совсем оскорбительно.

Родителей, к слову, эта новая практика обескураживает. Иные даже воспринимают нежелание воспитателей и учителей брать сертификаты на золото или косметику как хамство. Мне доводилось слышать о совсем каких-то диких случаях. Учительница вернула коллективный подарок, потому что отношения с этими родителями у нее давно были испорчены (они по какому-то поводу жаловались на нее директору, что-то писали в РОНО), ну не захотела она участвовать в этом фарсе, так вот родители все равно оказались уязвлены.

Вдумайтесь, люди вручают человеку, которому не доверяют, которого не уважают, очередной сертификат на ювелирку, потому что «так уж нынче заведено», и возмущаются, что человек не берет!

Когда я слышу такие истории, мне хочется лечь на диван лицом к стене и больше никогда не вставать. В эти моменты мне кажется, что великое и ужасное «так положено» непобедимо. Мне кажется, что всех этих бесчисленных хранителей традиций, всех этих покупателей особого отношения ничем не пронять.

Но на самом деле все ведь не безнадежно, да? Можно ведь хотя бы не усугублять абсурд и дикость, просто в этом всем не участвуя? Нет, ну, правда?