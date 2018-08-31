В Вологодской области полицейские приняли участие в акции «Собери ребенка в школу» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Улан-Удэ пполицейские организовали для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, праздничное мероприятие

МВД России сообщает о назначении и выплате вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших