В Вологодской области полицейские приняли участие в акции «Собери ребенка в школу» 

Сотрудники ОМВД России по Бабушкинскому району в преддверии Дня знаний проводят социальную акцию «Собери ребенка в школу». Полицейские помогают детям из семей, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году.
Сотрудники ПДН подарили школьникам необходимые для учебы канцелярские принадлежности и одежду. Дети были приятно удивлены подаркам и пообещали полицейским прилежно учиться, получая только хорошие отметки. Кроме того, во время визита полицейские напомнили мальчишкам и девчонкам основные правила безопасности в общественных местах. Также инспекторы ПДН вручили школьникам памятки «Твоя пятерка безопасности», разработанные МВД России.